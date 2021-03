TFS HealthScience standardisiert Arbeit mit Veeva Vault Clinical Operations Suite, um klinische Entwicklung zu beschleunigen

„Die Veeva Vault Clinical Operations Suite schafft für uns eine Grundlage für weiteres Wachstum, wenn wir unsere Serviceangebote weltweit erweitern“, sagte Dr. Bassem Saleh, CEO von TFS HealthScience. „Durch die Zusammenfassung des Studienbetriebs werden Prozesse optimiert. Wir können so den Wert für die Sponsoren maximieren und die Bereitstellung von Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten beschleunigen.“

Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute bekanntgegeben, dass sich TFS HealthScience für die Veeva Vault Clinical Operations Suite entschieden hat, um das End-to-End-Management von Studien auf einer einzigen Cloud-Plattform durchführen zu können. Das weltweit tätige Auftragsforschungsinstitut ergreift Maßnahmen, um den Studienbetrieb weiter zu modernisieren und übernimmt dafür die gesamte Suite, um größere Effizienz und höheres Tempo von Studien zu ermöglichen. TFS HealthScience wird seinen Kunden in der Biopharmabranche jetzt branchenführende Technologien und Dienstleistungen anbieten, damit sie kosteneffizienter und regelkonformer Studien durchführen können.

TFS HealthScience bietet seinen Kunden strategisch abgestimmte Lösungen mit Schwerpunkt auf der Förderung von Exzellenz und Innovationen, so dass die Komplexität von Studien reduziert werden kann. Aufbauend auf seinem Erfolg mit Veeva Vault eTMF zur Aufrechterhaltung der Abnahmebereitschaft wird das Unternehmen Veeva Vault Study Startup nutzen, um Studien schnell realisieren zu können, Veeva Vault CTMS, um die Übersicht über die Studien zu behalten, und Veeva Vault Payments, um Zahlungen an die globalen Partnerseiten zu vereinfachen. Mit seiner vernetzten und agilen klinischen Landschaft wird TFS HealthScience die Governance und Kontrolle von Studien zentralisieren, um Erkenntnisse leicht an Sponsoren weitergeben zu können.

„Mit Veeva Vault erhalten wir jetzt vollständige Transparenz des Fortschritts und von Abweichungen bei Studien. So können wir bessere und fundiertere Entscheidungen treffen und dafür sorgen, dass die Ziele von Studien realisiert werden“, sagte Young Shon, CIO von TFS HealthScience. „Unsere Partnerschaft mit Veeva ist wesentlich für das Programm von TFS für die digitale Transformation und für unsere strategische Forcierung papierloser und patientenzentrierter Ansätze.“

„TFS HealthScience transformiert den klinischen Betrieb, um effizienter arbeiten und Sponsoren besser betreuen zu können“, sagte Pinar Benet, Seniorleiterin Strategien, Vault Clinical Operations bei Veeva Systems. „Wir freuen uns sehr, dass wir auf dem Weg hin zu einheitlichen und vernetzten Studien gemeinsam weitergehen und so die klinische Forschung beschleunigen können.“