Der 1%-Klub!

Der positive Entwicklung des US-Elektroautobauers Tesla an der Börse ließ das Vermögen von Firmenchef Elon Musk immer weiter steigen. Dem Milliardärs-Ranking von Bloomberg zufolge hat Musk somit zu Jahresbeginn den Amazon-Gründer Jeff Bezos überholt und sich mit 209 Mrd. US-Dollar an die Spitze des Felds gesetzt. Zu Jahresbeginn (YTD) hat das Vermögen Musks Bloomberg zufolge bereits um gewaltige 40 Milliarden US-Dollar zugelegt. Da die Tesla-Aktie aber auch hochvolatil ist, ändert sich diese stichtagsbezogene Betrachtungsweise somit auch fortlaufend. Gleiches gilt auch für den Amazon-Chef, wobei hier sein größter Vermögensverslust nicht im Kursrückgang der Amazon-Aktie lag, sondern in der Scheidung von seiner Frau MacKenzie Scott!

Der Bloomberg Billionaires Index ist eine täglich aktualisierte Rangliste der reichsten Menschen der Welt. Die Zahlen werden am Ende jedes Handelstages in New York aktualisiert. Auch Deutschland hat seine Milliardäre, führend ist hierzulande Unternehmer und Manager Dieter Schwarz. Er ist Eigentümer der Schwarz-Gruppe (Kaufland/Lidl) und liegt derzeit mit einem Vermögen von 27,5 Mrd. US-Dollar an Position 50 des Bloomberg-Rankings.