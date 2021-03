Indus hat noch am späten gestrigen Abend die erst gestern angekündigte Kapitalerhöhung voll platzieren können. Alle Anteilscheine gingen an institutionelle Investoren. Ein Bezugsrecht für die Aktionäre der Beteiligungsholding aus Bergisch Gladbach bei Köln gab es nicht. Die Anteilscheine wurden zu 34,90 Euro ausgegeben, platziert wurden mehr als 2,4 Millionen neue Indus Aktien.Das Geld aus der Kapitalerhöhung will Indus ...