Aktien New York Gewinne - Dow steuert auf moderates Wochenplus zu Die New Yorker Aktienbörsen sind am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Rund eine halbe Stunde nach dem Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,48 Prozent auf 32 777,66 Punkte zu. Damit zeichnet sich für ihn ein Wochenplus von …