Wochenausblick: DAX mit Schlusssprint. Autowerte, Telekom und Öl im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte gingen mehrheitlich mit leichten Gewinnen aus dem Handel. Die Entspannung am Anleihemarkt sowie aufkeimender Konjunkturoptimismus nach starken Wirtschaftszahlen zum Wochenschluss stützten DAX, Dow und EuroStoxx50. So legte der DAX rund 0,9 Prozent gegenüber der Vorwoche zu und schloss bei 14.760 Punkten. EuroStoxx50 verbuchte ein Wochenplus von 0,7 Prozent und verabschiedet sich mit rund 3.865 Punkten ins Wochenende.

Am Anleihemarkt legte zum Wochenschluss zwar die Rendite mehrheitlich etwas zu. Dennoch zeichnete sich eine gewisse Entspannung nach der vorangegangenen Kursrallye ab. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen fünf Punkte tiefer als in der Vorwoche bei Minus 0,34 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere sank um sieben Punkte auf 1,66 Prozent. Der Goldpreis pendelte die Woche über in einer engen Range zwischen 1.720 und 1.750 US-Dollar. Silber fing sich nach einem kräftigen Rücksetzer bei 25 US-Dollar. Der Ölpreis zeigte nach der Havarie im Suezkanal im Wochenverlauf kräftige Schwankungen. Schloss jedoch am oberen Ende der Range. Oberhalb von 64,70 US-Dollar könnte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil wieder Flügel bekommen.

Der Euro/US-Dollar-Kurs stabilisierte sich zwar nach drei verlustreichen Tagen in Folge am Freitag bei 1,176 US-Dollar. Der Trend bleibt dennoch klar abwärtsgerichtet. Die nächste Unterstützung findet der Wechselkurs bei 1,16 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus In der zurückliegenden Woche waren defensive Werte Trumpf. So schoben sich E.On, Henkel und Merck an die DAX-Spitze während Adidas und Continental kräftige Verluste hinnehmen mussten. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Nordex, Telefonica Deutschland und Internetdienstleister wie Home24, Westwing Group und Zooplus mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf.

Kommende Woche legen unter anderem Aareal Bank, BioNTech, Cancom, ElringKlinger, Sixt Ströer und Varta ihren Geschäftsbericht vor und geben möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Beiersdorf, Daimler, Deutsche Telekom und Vivendi laden zudem zur virtuellen Hauptversammlung und Total zum Kapitalmarkttag. Im Wochenverlauf werden Pkw-Zulassungszahlen aus den USA gemeldet. Diese könnten die Aktien von BMW, Daimler, Peugeot, Renault und VW bewegen.

Wichtige Termine

China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, März

China – Caixin PMI Industrie für China, März,

Deutschland – Vorläufiger Verbraucherpreisindex für März

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für März

Deutschland – Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, März,

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, März,

Europa – Geschäftsklima, März

Europa – Wirtschaftsvertrauen und Verbrauchervertrauen Euro-Zone, März

Frankreich – Verbraucherpreise, März

Frankreich – Konsumausgaben, Februar

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, März

USA – Verbrauchervertrauen, März

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, März

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, März

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 27. März

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, März

USA – Arbeitsmarktbericht, März

Chart: DAX Widerstandsmarken: 14.780/14.935 Punkte Unterstützungsmarken: 14.480/14.580/14.640/14.700 Punkte Der DAX zeigte zum Wochenschluss einen starken Rebound und schraubte sich bis auf 14.740 Punkte nach oben. Die nächste Hürde liegt bei 14.780 Punkten. Auf der Unterseite findet der Index im Bereich von 14.480/14.580 Punkten eine gute Unterstützung. DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 25.02.2021– 26.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 27.03.2014– 26.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Autor: Richard Pfadenhauer