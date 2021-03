3 starke Aktien, die ich beim nächsten Börsencrash unbedingt kaufen werde

1. Planet 13

Wie wäre es mit einer Aktie, die in einer wachstumsstarken Branche angesiedelt ist? Der in Las Vegas ansässige Cannabisproduzent Planet 13 hat enormes Potenzial. Schon während der Pandemie hat man starke Ergebnisse geliefert, nach dem Lockdown dürfte es nur weiter aufwärts gehen. Schön – aber ich hoffe, dass die Aktie vorher noch mal kurz abrutscht.

In den letzten zwölf Monaten ist die Aktie um irre 709 % gestiegen und hat damit den S&P 500 locker geschlagen, der in dieser Zeit um 60 % gestiegen ist. Und man kann die Begeisterung verstehen. Die Wähler in vier US-Bundesstaaten haben im November 2020 für die Legalisierung von Marihuana für den freien Verkauf gestimmt. Weitere Märkte könnten sich bald öffnen, einschließlich New York, das in diesem Jahr eine Legalisierung ernsthaft in Betracht zieht. Der wachsende Optimismus rund um die Legalisierung (auch auf US-Bundesebene) beflügelt viele Cannabis Aktien. Als Ergebnis ist der Horizons Marijuana Life Sciences ETF in den letzten zwölf Monaten um fast 155 % gestiegen.

Planet 13 meldete zuletzt am 24. November 2020 Gewinne, als der Umsatz von 22,8 Millionen USD für den Zeitraum bis zum 30. September 2020 um 36,5 % gegenüber dem Vorjahr stieg. Aber da der Reiseverkehr in und um die USA wegen der Pandemie zurückgegangen ist, kann das Unternehmen noch viel mehr Wachstum generieren, sobald die Regierungen die Beschränkungen aufheben. Seine Apotheke in Las Vegas, genannt „Superstore“, ist 112.000 Quadratmeter groß und verfügt über viele andere Geschäfte; das Unternehmen hofft, dass es eine Touristenattraktion wird, die mehr als nur Cannabiskonsumenten anlockt. Planet 13 plant, noch in diesem Jahr einen zweiten Standort in Santa Ana, Kalifornien, zu eröffnen. Mit 55.000 Quadratmetern wird der nicht annähernd so groß sein wie der Standort in Las Vegas. Doch er wird strategisch günstig gelegen sein: nur 10 Minuten von Disneyland entfernt.