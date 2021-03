Die Korrektur im Edelmetallsektor hinterließ auch im Kursverlauf des Gold-Silberproduzenten Fresnillo ihre Spuren.

Die Korrektur im Edelmetallsektor hinterließ auch im Kursverlauf des Gold-Silberproduzenten Fresnillo ihre Spuren. Rang die Aktie noch im Herbst des vergangenen Jahres mit dem massiven Widerstandsbereich von 13,6 GBP, so steht mittlerweile die eminent wichtige Unterstützung im Bereich von 9,0 GBP im Fokus.

Hier hat die Aktie nun die große Chance, einen tragfähigen Boden auszubilden. Sollte das Unterfangen jedoch nicht gelingen, könnte es auf der Unterseite noch einmal eng werden.



Bevor wir uns den charttechnischen Aspekten zuwenden noch ein kurzer Blick auf die Anfang März vorgelegten Zahlen für das Jahr 2020.

Fresnillo verzeichnete im abgelaufenen Jahr eine Silberproduktion in Höhe von 53,050 Mio. Unzen. Das ist ein Minus von 2,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Auch bei der Goldproduktion konnte Fresnillo nicht an das Niveau des Vorjahres anknüpfen. Fresnillo produzierte in 2020 769.618 Unzen Gold, nach 875.913 Unzen Gold in 2019. Das hohe Preisniveau der Edelmetalle kompensierte den Preisrückgang jedoch. So konnte Fresnillo dem Markt einen bereinigten Umsatz in Höhe von 2,608 Mrd. US-Dollar präsentieren, nach 2,270 Mrd. US-Dollar in 2019. Der Gewinn wurde mit 0,375 Mrd. US-Dollar angegeben, nach 0,205 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Das EBITDA belief sich in 2020 auf 1,169 Mrd. US-Dollar, nach 0,674 Mrd. US-Dollar in 2019.

Der Markt haderte etwas mit dem Ausblick Fresnillos auf das Jahr 2021. Das Unternehmen erwartet eine Silberproduktion in Höhe von 53,5 Mio. bis 59,5 Mio. Unzen und eine Goldproduktion in Höhe von 675.000 bis 725.000 Unzen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar. Im Idealfall halten nun die 9,0 GBP und die Aktie nutzt die Gelegenheit, um einen Boden auszubilden. Um dieses Vorhaben entscheidend voranzubringen, muss es über das Niveau des letzten Verlaufshochs bei 9,8 GBP gehen. Obacht ist in der aktuellen Phase dennoch geboten. Sollte es zum nachhaltigen Bruch der 9,0 GBP kommen, ist das Thema Bodenbildung vom Tisch. In diesem Fall muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 8,0 GBP gerechnet werden.