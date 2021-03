---------------------------------------------------------------------------

Torsten Wegener verstärkt als zusätzliches Mitglied den Vorstand der adesso SE / Vorstandsvertrag mit Dirk Pothen verlängert



Der Aufsichtsrat der adesso SE beruft Torsten Wegener zum 1. April 2021 in den Vorstand, der damit zukünftig aus sechs Mitgliedern bestehen wird. Mit dieser Verstärkung des Managements trägt der IT-Dienstleister seinem rasanten Wachstum, der Diversifizierung von Geschäftsfeldern und Zielbranchen sowie der weiteren Internationalisierung Rechnung. Mit der Wiederbestellung und Verlängerung des Ende September 2021 auslaufenden Vertrags von Dirk Pothen bis 2026 sorgt der Aufsichtsrat überdies für Kontinuität im erfolgreichen Management-Team von adesso.

Torsten Wegener (54) übernimmt im Vorstand der adesso SE die Verantwortung für die interdisziplinären Technologie-Geschäftsbereiche "Data & Analytics" und "Microsoft", für die bislang Dirk Pothen und Andreas Prenneis vorstandsseitig verantwortlich zeichneten. Ab dem zweiten Halbjahr 2021 wird Wegener zusätzlich die Ressortverantwortung für den Geschäftsbereich "Digital Experience" bei adesso übernehmen, der im letzten Jahr aus dem Agenturtochter-Geschäft des Konzerns hervorgegangen ist.

Wegener verfügt über langjährige Erfahrung als Tech-Gründer und Geschäftsführer eigener erfolgreicher IT-Unternehmen im In- und Ausland (C:1 Solutions GmbH und DD SYNERGY AG). Seine Entrepreneur-Expertise und internationale Erfahrung wird Wegener zukünftig in die neue Managementposition bei adesso einbringen. In den letzten sieben Jahren war Wegener in Deutschland für den US-amerikanischen Konzern Cognizant Technology Solutions (CTSH) mit weltweit rund 290.000 Mitarbeitenden tätig. Hier verantwortete er zunächst das Data-driven Business als Vice President Artificial Intelligence & Analytics sowie später als Vice President Digital Business zusätzlich die Themenbereiche Digital Strategy, Interactive, IoT sowie Digital Engineering. Wegener gestaltete eine konsequent wachstumsorientierte Unternehmensstrategie maßgeblich mit.