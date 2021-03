Elektrolyseurproduktion im wettbewerbsfähigen Umfang im Aufbau – Enapter ist dabei!

Und im Chor dieser aufstrebenden Branche ist die „deutsche Stimme“ relativ schwach vertreten: SFC Energy als Pure Player fällt einem ein, dazu einige Konzeren mit hohem Einsatz in diesem Sektor wie beispielsweise Siemens Energy, Linde oder Daimler Trucks. Dann gibt es noch einen von der Kapitalisierung her grossen Anbieter, der derzeit eine Serienproduktionsanlage für Elektrolyseure aufbaut.: Die Enapter AG. Und das in Deutschland. Spannend. Mit einem Investitionsvolumen von knapp 100 Mio EUR könnt hier ein Gegengewicht zur Heroya-Produktionsstätte von Nel oder den anderen im Aufbau befindlichen Produktionsstätten entstehen. So sprach Siemens Energy auf seinem kürzlich durchgeführten Hydrogen Day vom Aufbau einer Elektrolyseproduktion im GW-Bereich. Hier nun das Exklusivinterview mit Sebastian-Justus Schmidt, Gründer und Vorstand Enapter AG. Visionen. Ziele. Aufbruchstimmung.

Herr Schmitt, die Nachfrage nach Wasserstoff-Aktien wurde zuletzt nicht nur aufgrund der Debatte um den Klimawandel stark vorangetrieben. Erklären Sie uns bitte kurz das Geschäftsmodell von Enapter.

Enapter stellt kompakte und skalierbare Anionenaustauschmembran (AEM)-Elektrolyseure her, mit denen sich aus nachhaltigen Energiequellen grüner Wasserstoff herstellen lässt. Die Elektrolyseure haben in etwa die Größe einer Mikrowelle, und lassen sich je nach benötigter Menge problemlos zusammenschalten, um je nach Bedarf die gewünschte Menge an Wasserstoff zu erzeugen. Durch Schrumpfen und Skalieren demokratisiert Enapter sozusagen die Gewinnung von Wasserstoff. Dabei gehen wir denselben Entwicklungspfad wie die Computertechnik: Anstatt auf wartungsintensive Großrechner zu setzen, bündeln wir viele kleine Einheiten. So wie heute eben auch moderne Rechenzentren funktionieren. Bedienen und warten lässt sich das Ganze bequem per App. Welche grüne Energiequelle genutzt wird und wo der Einsatzort ist, spielt keine Rolle. Die Anwendungsmöglichkeiten sind dabei genauso vielfältig wie die Geschäftsmodelle unserer Kunden: Sie reichen vom Wohnungsbau über die Luftfahrt und den Automobilsektor bis hin zur ländlichen Energieversorgung.