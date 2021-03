Lucapa Diamond Company Limited: Fund von drei Diamanten mit über 100 Karat in Lulo

DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited / Schlagwort(e): Sonstiges/Zwischenbericht

Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") und ihre Partner Empresa Nacional de Diamantes E.P. ("Endiama") und Rosas & Petalas geben die Funde von drei Diamanten mit über 100 Karat durch Sociedade Mineira Do Lulo ("SML") in der alluvialen Diamantenmine Lulo in Angola bekannt.