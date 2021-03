---------------------------------------------------------------------------

Die Burkhalter Gruppe baut ihre Präsenz in der Romandie aus und kauft die Tabelec Force et Commandes SA in Aclens (VD) mit deren Filiale in Vernier (GE). Das Unternehmen ist seit 1991 erfolgreich im Schaltanlagenbau tätig. Im Laufe der Jahre ist sein Einfluss auf den Markt über die Region hinaus gewachsen. Der bisherige Inhaber, Eusébio Oliveira, wird die Geschäftsführung auch weiterhin übernehmen. Die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden bleiben erhalten. Mit der Tabelec SA erweitert die Burkhalter Gruppe ihr Angebot an Elektrotechnik-Dienstleistungen in der Romandie.

Der Kauf der Tabelec Force et Commandes SA ist die 28. Akquisition der Burkhalter Holding AG seit dem Börsengang im Juni 2008. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie.

