Die Hörmann Digital Beteiligungs GmbH, Steinhagen, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 2 WpHG am 30.03.2021 eine Änderung bzw. die Korrektur der Ziele im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 bzw. der Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel mitgeteilt, nachdem ihr Stimmrechtsanteil an der ORBIS AG, Saarbrücken, Deutschland am 23.03.2021 die Schwelle von 10% bzw. eine höhere Schwelle erreicht bzw. überschritten hat.



* Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.

* Der Meldepflichtige beabsichtigt innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

* Der Meldepflichtige strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.

* Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.



Sprache: Deutsch

Unternehmen: ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5

66115 Saarbrücken

Deutschland

Internet: www.orbis.de



