adesso setzt 2020 starken Wachstumskurs trotz Pandemie fort und steigert Umsatz auf 523,4 Mio. EUR und EBITDA auf 60,4 Mio. EUR / Prognose sieht weiteres Wachstum für 2021 vor

Die adesso SE hat auch im Pandemiejahr 2020 ihren starken Wachstumskurs fortgeführt und den Umsatz um 16 % auf 523,4 Mio. EUR gesteigert. Das Wachstum wurde zu über 15 %-Punkten organisch erzielt. Das operative Ergebnis (EBITDA) wurde überproportional um 26 % auf 60,4 Mio. EUR verbessert. Damit wurden die im November erhöhten Ganzjahresprognosewerte in Bezug auf den Umsatz leicht übertroffen und die Guidance für das EBITDA inmitten des Korridors erreicht. Die Profitabilität, gemessen an der EBITDA-Marge, konnte weiter auf 11,5 % (Vorjahr: 10,7 %) gesteigert werden. Hierzu trug vor allem das Segment IT-Services aufgrund einer guten Auslastung und zusätzlichen Arbeitstagen stärker als im Vorjahr bei, wenngleich auch das Geschäft von adesso vor allem im zweiten Quartal vom Lockdown beeinflusst wurde. Insgesamt zeigte sich das Geschäftsmodell von adesso und die Branchenaufstellung resilient. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung schlägt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine auf 0,52 EUR (Vorjahr: 0,47 EUR) erhöhte Dividende je Aktie vor und setzt damit die Ausschüttungspolitik der letzten Jahre fort. Auch für das Geschäftsjahr 2021 plant der Vorstand weiteres Wachstum. Die Prognose für das Gesamtjahr sieht Umsätze von mehr als 600 Mio. EUR bei einem EBITDA von mehr als 72 Mio. EUR vor. Der erst am 19.03.2021 vertraglich fixierte Verkauf des Tochterunternehmens e-Spirit AG ist noch nicht in dieser Prognose berücksichtigt.

