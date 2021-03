BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Möbelhändler Home24 rechnet nach seinem Geschäftsrekord von 2020 im laufenden Jahr mit weiteren Steigerungen. Dass die Erlöse noch einmal so stark anziehen wie im Vorjahr will Vorstandschef Marc Appelhoff jedoch nicht versprechen. Zwar sieht der Manager den Trend zum Möbelkauf im Internet als unumkehrbar an. Doch niemand wisse, was passiere, wenn die Menschen in der zweiten Jahreshälfte wieder reisen und ihre Freizeit im Freien verbringen dürften, sagte er am Mittwoch im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Home24 will nun mehr Geld in die Gewinnung neuer Kunden stecken - und sich weitere Marktanteile sichern. Dafür nimmt der Vorstand auch einen Nettoverlust in Kauf.

An der Börse wurden die Nachrichten mit einem Kursrutsch von zeitweise rund neun Prozent quittiert. Zur Mittagszeit lag die Home24-Aktie noch mit gut sieben Prozent im Minus bei 19,11 Euro und war damit zweitstärkster Verlierer im SDax , während die Aktie des Konkurrenten Westwing zu den größten Gewinnern zählte. Damit setzten sich die starken Kursschwankungen der vergangenen Monate fort: Anfang Februar war der Kurs von Home24 bis auf fast 27 Euro gestiegen, im März war das Papier zeitweise für unter 15 Euro zu haben.