Die Performance von Sinopec 2020 führt globale Peers an und strebt danach, die CO2-Neutralität 10 Jahre vor Chinas Ziel zu erreichen

PEKING, Dienstag, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") gab auf seiner jährlichen Performance-Pressekonferenz, die am 29. März in Peking per Videokonferenz stattfand, seinen Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge von CNY2,11 Billionen (321,22 Milliarden US-Dollar) sowie den Gewinn, der den Aktionären von CNY33,1 Milliarden (5,04 Milliarden US-Dollar) zusteht, bekannt. Zhang Yuzhuo, Vorsitzender von Sinopec, nimmt eine führende Position unter den größten integrierten Erdöl- und Petrochemieunternehmen der Welt ein, gab bekannt, dass Sinopec vor Chinas Ziel garantiert, den Spitzenwert der CO2-Emissionen zu erreichen, und strebt danach, die CO2-Neutralität 10 Jahre vor Chinas Ziel zu erreichen. Sinopec veröffentlichte auch seine Gewinnvorankündigung bis zum 28. März, wobei der Reingewinn, der den Aktionären der Muttergesellschaft im ersten Quartal 2021 zuzurechnen ist, zwischen 16 und 18 Milliarden CNY (2,43 bis 2,74 Milliarden US-Dollar) betragen wird, was einen schnellen Start bedeutet. Angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, insbesondere des Rückgangs der Ölpreise und des starken Nachfragerückgangs, Die schnelle Reaktion von Sinopec und die proaktiven Maßnahmen zur Koordinierung von Pandemievorsorge/-kontrolle und Produktion/Betrieb haben das Unternehmen dazu gebracht, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die Reform und Entwicklung des Unternehmens zu fördern. "Um ein weltweit führendes Chemieunternehmen für saubere Energie aufzubauen, wird Sinopec die Energiewende und die industrielle Transformation aktiv unterstützen und eine bahnbrechende Entwicklungsstrategie umsetzen, um ein industrielles Layout zu bilden, das auf Energieressourcen basiert, von sauberen Ölprodukten und moderner Chemietechnik beflügelt und von den wichtigsten Wachstumspfeilern der neuen Energie, des neuen Materials und der neuen Wirtschaft unterstützt", so Zhang. Beschleunigung der Energiewende zum Aufbau des "größten Wasserstoffenergieunternehmens" Sinopec wird die Wasserstoffenergie zum Hauptziel ihrer neuen Energieunternehmen machen, indem sie die Vorteile ihrer Industrie und ihres Netzwerks voll nutzt, um saubere fossile Energie und den skalierten Betrieb sauberer Energie zu fördern, am Aufbau von Lade- und Batterie-Ersatz-Infrastrukturnetzen voll beteiligt und die Entwicklung von Wasserstoffenergie beschleunigt.







