WIESBADEN (dpa-AFX) - Der aktivistische Aktionär Petrus Advisers erhöht den Druck auf die Aareal Bank . Der Hedgefonds habe seine Beteiligung an dem Institut auf 9,8 Prozent der Stimmrechte aufgestockt und fordere Änderungen im Aufsichtsrat, teilte die Aareal Bank am Mittwochabend in Wiesbaden mit. So verlange Petrus Advisers, dass die Bank drei von acht Aufsichtsratsvertretern der Kapitalseite austauscht, darunter die Chefin des Gremiums, Marija Korsch.

Die Aareal-Bank-Aktie legte am Donnerstagmorgen vorübergehend um mehr als zwei Prozent zu und lag zuletzt noch mit gut 1,5 Prozent im Plus. Damit lag sie im Mittelfeld des Nebenwerte-Index SDax , in den sie vor wenigen Tagen aus dem MDax abgestiegen war. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier um rund ein Viertel zugelegt.