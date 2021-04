Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

GIEAG Immobilien Transaktion in Stuttgart GIEAG Immobilien verkauft ein Objekt in Stuttgart. Das Haus umfasst 95 Wohneinheiten und liegt in der Mönchstraße. Das Grundstück hat eine Größe von 1.800 Quadratmetern. Das zentrumsnahe Objekt wurde 1995 gebaut. GIEAG hat es im Innern saniert. …