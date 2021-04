Mit der neuen Protect Streaming 21-22 Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der drei Aktien einen Jahresbruttoertrag von 11 Prozent erzielen.

Die Aktienkurse von Unternehmen, die sich vollständig oder teilweise mit dem Angebot von Streaming-Dienstleistungen beschäftigen, konnten sich in den vergangenen 12 Monaten hervorragend entwickeln. Konnte sich der Kurs der Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060) in den vergangenen 12 Monaten nahezu verdoppeln, so kann sich auch der Kursgewinn der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) mit plus 89 Prozent trotz der jüngsten Kurskorrektur und jener der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) mit plus 49 Prozent durchaus sehen lassen.

Für Anleger, die den drei Streaming-Anbietern in den nächsten 12 Monate keinen starken Kurseinbruch prognostizieren, könnte eine Investition in die derzeit zur Zeichnung angebotene 11% Erste Protect Streaming 21-22 interessant sein.