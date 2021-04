Versus Systems startet im 2. Quartal auch in Großbritannien mit der ‚Preisvergabe‘

LOS ANGELES, KALIFORNIEN – 7. April 2021 - Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat heute bekannt gegeben, dass es sein patentiertes ‚Preisvergabesystem‘ (Dynamic Regulatory Compliance Pricing Engine) um neue Funktionen erweitert hat, um dessen Einsatz im Vereinigten Königreich zu ermöglichen. Großbritannien ist der größte Fernsehwerbemarkt in Europa, einer der größten interaktiven Gaming-Märkte der Welt und Heimat der ‚Premier League‘, der höchsten Spielklasse im Fußball und populärsten Fußballliga der Welt. Versus wird im zweiten Quartal dieses Jahres in Kooperation mit einigen seiner bestehenden Content-Partner seine Präsenz auf Großbritannien ausdehnen.

Mit über 66 Millionen Einwohnern[i] ist Großbritannien weltweit Spitzenreiter im Medienkonsum: 37 Millionen Menschen spielen Videospiele[ii], rund 20 Millionen Menschen haben OTT- und Streaming-Dienste abonniert[iii] und durchschnittlich 1,5 Millionen Zuschauer waren bei jedem der 380 Saisonspiele der Premier League in der Saison 2018/2019 dabei[iv].

Im Zuge der Expansion in den britischen Markt wird Versus von seinem Know-how im Bereich Gaming und ‚Second-Screen‘-Nutzung Gebrauch machen und seinen Marken- und Content-Partnern, die dieses Publikum über mehrere Bildschirme und Live-Events ansprechen wollen, einzigartige Lösungen für die Vergabe von Preisen zur Verkaufsförderung anbieten.

„Nachdem Gaming, interaktives Fernsehen und Streaming-Dienste in Großbritannien stark verbreitet sind, bieten sich hier für Entwickler von Inhalten und Markenfirmen vielfältige Möglichkeiten, um ihr Publikum mit Preisen und interaktiven Lösungen anzusprechen“, erklärt Matthew Pierce, CEO von Versus. „Angesichts unserer mehrjährigen Partnerschaften mit Xcite, Frias, HP und all unseren Content- und Markenpartnern ist es ganz natürlich, dass wir nun auch nach Großbritannien expandieren.“

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Spielen, Apps und anderen interaktiven Medieninhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Spieler, Zuschauer und Benutzer können aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Streaming-Medien und Handy-Apps integriert werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com oder über den offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.