Deutsche Anleihen im frühen Handel kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 171,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,28 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt warten Anleger auf Konjunkturdaten aus den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. An den Finanzmärkten sind derzeit steigenden Inflationserwartungen ein beherrschendes Thema. Vor diesem Hintergrund stehen Daten zur Entwicklung der amerikanischen Verbraucherpreise besonders im Fokus.