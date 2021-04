Vor wenigen Wochen legte die Deutsche Lufthansa die Zahlen für 2020 vor und wagte einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. „Das vergangene Jahr war das herausforderndste in der Geschichte unseres Unternehmens – für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Aktionäre. Reisebeschränkungen und Quarantäne haben zu einem einzigartigen Nachfrageeinbruch im Luftverkehr geführt“, wurde Konzernchef Carsten Spohr per Pressemitteilung zitiert. Ein Rekordergebnis im Frachtgeschäft konnte die immensen Einnahme-Ausfälle im Passagiergeschäft wenigstens etwas kompensieren. Trotzdem musste die Kranichlinie im Pandemie-Jahr 2020 ein operatives Minus von 5,5 Mrd. Euro verbuchen.

Ask 1,28

Ask 0,70

Für das Pandemie-Jahr 2021 rechnet der Konzern mit einer Angebotskapazität von 40 bis 50 Prozent im Vergleich zu 2019. Die Erwartung bleibe weiterhin, dass positive operative Cashflows erzielt werden, wenn die angebotene Kapazität über 50 Prozent liegt. Mit dem strategischen Ausbau des Touristikgeschäfts und einer weiterhin starken Lufthansa Cargo sei man in der Lage, sich ergebende Markt-Möglichkeiten kurzfristig zu nutzen. Der Boom im Frachtbereich halte zudem weiter an. Mit einem KGV22e von 32 scheint allerdings schon viel Erholungsfantasie eingepreist in die Aktie der Lufthansa. Charttechnisch stellt das Jahreshoch bei 12,96 Euro eine durchaus signifikante Widerstandsmarke dar.