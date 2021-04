Ölpreise seitwärts - Marktteilnehmer halten sich zurück

Anzeige

London 13.04.2021 - Die Ölpreise können sich am Dienstag nicht aus ihrer bekannten Spanne bewegen. In den vergangenen Tagen sind geopolitische Faktoren wieder stärker an der Preisbildung von Rohöl beteiligt.



Brent- und WTI-Rohöl bewegen sich um die Marke von 60 USD und setzen damit ihre Seitwärtsbewegung fort. Gegenwärtig sehen sich die Marktteilnehmer nicht in der Lage, eine zuverlässige Prognose für die Nachfrageentwicklung in den kommenden Monaten zu treffen.