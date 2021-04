14.04.2021 / 18:38 CET/CEST

Der Umsatz im ersten Quartal litt unter einer vorübergehend geringeren Nachfrage nach Windturbinenblättern in China in 2021, bedingt durch die zum Jahresende 2020 ausgelaufenen Windeinspeisevergütungen, sowie unter sinkenden Balsa-Rohstoffkosten und entsprechend niedrigeren Verkaufspreisen. Das Marine- und Industriegeschäft hat sich auf das Niveau von vor COVID-19 erholt und Aerospace hat sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert.

Composite Materials erzielte im ersten Quartal 2021 einen Nettoumsatz von CHF 59,8 Millionen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 entspricht dies einem Rückgang von -9,8% zu konstanten Wechselkursen. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf den Windmarkt in China und geringere Balsa Preise zurückzuführen. Die Märkte Marine und Industrie sind wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie.



Kitting verzeichnete im ersten Quartal 2021 einen Nettoumsatz von CHF 43,0 Millionen. Dieser liegt zu konstanten Wechselkursen -9,5% unter dem Vorjahr. Der Nettoumsatz von Kitting wurde durch den schwächeren chinesischen Markt und niedrigere Materialpreise negativ beeinflusst.



Tooling verbuchte einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 57,7% auf CHF 30,6 Millionen im ersten Quartal 2021. Das starke Wachstum ist hauptsächlich dem Zeitpunkt der Aufträge von westlichen Windturbinen-OEMs und Rotorblattherstellern geschuldet.



Der Umsatz von Aerospace sank im ersten Quartal zu konstanten Wechselkursen um -51,5% auf CHF 6,6 Millionen. Nach diesem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vor Pandemiebeginn starken Rückgang hat sich der Umsatz nun auf einem niedrigen Niveau stabilisiert; die notwendigen Kostenanpassungen wurden umgesetzt.



NETTOUMSATZ Erstes

Quar-

tal

in Millionen CHF 2021 2020 Veränderung in Veränderung zu Be- konst. 2020 richts-währung Kursen CHF

Composite Materials 59.8 66.2 -9.6% -9.8% Kitting 43.0 48.1 -10.6% -9.5% Tooling 30.6 19.5 57.4% 57.7% Aerospace 6.6 13.4 -50.7% -51.5% Elimination -12.3 -12.4