PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Freitag überwiegend höher in das Wochenende verabschiedet. Unterstützend werteten Marktbeobachter die mehrheitlich positive internationale Anlegerstimmung. Nur der polnische Aktienmarkt musste entgegen dem allgemeinen Trend Verluste hinnehmen.

An der Börse in Prag stieg der PX um 0,88 Prozent auf 10103,78 Zähler. Unter den schwer gewichteten Bankenwerten legten Erste Group um 1,7 Prozent zu. Die Aktionäre der Moneta Money Bank konnten ein Plus von 2,8 Prozent verbuchen. Komercni Banka legten um 0,4 Prozent zu. Im Energiebereich gewann die CEZ-Aktie 1,4 Prozent.