^ DGAP-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand der First Sensor AG

Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand der First Sensor AG

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc Meldung / Insiderinformation nach Art. 17 MAR



First Sensor AG

Peter-Behrens-Str. 15

12459 Berlin



First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 WKN 720190



Berlin, 19. April 2021



Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand der First Sensor AG

Der Aufsichtsrat der First Sensor AG hat heute in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung

Michael Gerosa, Senior Director Regional Controlling EMEA, TE Connectivity Ltd., der auf Basis einer gerichtlichen Bestellung seit dem 18. Februar 2021 dem Aufsichtsrat der First Sensor AG gehört, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Peter McCarthy, der die Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden satzungsgemäß vorübergehend übernommen hatte, bleibt stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.



Im Rahmen der heutigen außerordentlichen Aufsichtsratssitzung wurde zudem die Erweiterung des Vorstands der First Sensor AG beschlossen. Neben Marcus Resch, der die First Sensor seit dem Ausscheiden von Dr. Dirk Rothweiler zum 30. Juni 2020 allein vertreten hat, wurden Sibylle Büttner, Director Operations, Business Unit Sensors, TE Connectivity Germany GmbH, und Robin Maly, Director Business Transformation, Business Unit Sensors, TE Connectivity Ltd., mit sofortiger Wirkung in den Vorstand bestellt. Zudem wird Dirk Schäfer, Senior Manager Commercial Finance, TE Connectivity Germany, dem Vorstand zum 1. Juni 2021 beitreten und dafür seine derzeitige Tätigkeit als First Sensor-Aufsichtsrat zum 31. Mai 2021 niederlegen. Die Amtszeit der neuen Vorstandsmitglieder beträgt zunächst drei Jahre, alle Vorstände agieren gleichberechtigt, die Rolle eines CEO wird nicht besetzt.

Für Dirk Schäfers Nachfolge im Aufsichtsrat wird die Gesellschaft der Ordentlichen Hauptversammlung Rob Tilmans, Director Commercial Excellence, TE Connectivity Ltd., vorschlagen, der seine Aufgaben als First Sensor-Integrationsmanager mit dem Abschluss der Integration zum 15. Mai niederlegt.



Über die First Sensor AG

Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen und Teil von TE Connectivity. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte, Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.