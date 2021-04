NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen sind die Kurse an den wichtigsten US-Aktienbörsen zur Wochenmitte wieder überwiegend gestiegen. Dow und S&P 500 schüttelten ihre Auftaktverluste am Mittwoch rasch ab und auch dem technologielastigen breit aufgestellten Nasdaq-Composite-Index gelang zuletzt der Dreh ins Plus. Zwar seien die Anleger noch vorsichtig, doch schienen die Börsen einen Boden bilden zu wollen, kommentierte Axi-Marktstratege Stephen Innes.

Der Dow Jones Industrial gewann nach zwei Verlusttagen im frühen Handel 0,52 Prozent auf 33 998,84 Punkte. Am Freitag war der US-Leitindex zeitweise bis auf 34 256 Punkte geklettert und hatte so einen Höchststand erreicht. Der marktbreite S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,33 Prozent auf 4148,81 Zähler, Der Nasdaq-Auswahlindex 100 indes zeigte sich weiter minimal im Minus mit 0,08 Prozent auf 13 798,57 Punkte.