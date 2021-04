Der Konzern profitiert ungemein von der Corona-Pandemie und damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen in 2020, diese Erfolgsgeschichte wurde jedoch durch schwache Abo-Zahlen kurzzeitig unterbrochen, das Papier tendierte bereits gestern nachbörslich um gut 10 Prozent schwächer. Ein Blick auf den Kursverlauf seit September letzten Jahres offenbart ohnehin einen größeren Stillstand bei der Aktie in einer entsprechenden Handelsspanne zwischen 458,60 und 575,37 US-Dollar. Solange diese Schiebephase weiter aufrechterhalten wird, ist der Wert als neutral einzustufen, was ein größeres Verkaufssignal nicht ausschließt.

Weitere Entwicklung abwarten

Zunächst einmal sollte die Entwicklung der Netflix-Aktie auf Sicht der kommenden Tage abgewartet werden, erst ein Bruch der Kursmarke von 492,00 US-Dollar und damit einen Wochenschlusskurs dürfte entsprechende Verkaufssignale in Richtung 458,60 US-Dollar bei Netflix hervorrufen. Mit einem kurzen Zwischenstopp kann dabei um 481,26 US-Dollar gerechnet werden. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KE6DV8 zum Einsatz kommen. Solange die Hochs aus den letzten Monaten ebenfalls ungebrochen bleiben, bleibt Netflix auf der Oberseite ebenfalls als neutral zu bewerten.