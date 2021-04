Am Dienstag, den 27. April wird Visa die Zahlen für das Q2 2021 veröffentlichen. Die vergangenen Quartale haben gezeigt, dass sich die coronabedingten Verhaltensänderungen der Konsumenten negativ auf das Geschäft von Visa auswirken. Das Management sieht weiters zwei schwierigen Quartalen in 2021, bevor sich die Lage in der 2. Jahreshälfte wieder etwas entspannen wird. Visa wird an fast 70 Millionen Händlerstandorten auf der ganzen Welt akzeptiert. Das Management geht davon aus, dass die tatsächliche Anzahl der Visa-Standorte um Millionen höher ist, da Partner wie PayPal, Square und Stripe die Akzeptanz von Visa für Millionen weiterer Verkäufer ermöglichen. Auch wenn sich der Zahlungsverkehr zunehmend in das Internet verlagert, wird Visa seinen Anteil sichern.

.

Zum Chart

.

Langfristig betrachtet befindet sich der Kurs von Visa in einem Aufwärtstrend, der zwar vom Sell-Off im März 2020 unterbrochen wurde, nur um danach wieder Kursgewinne zu verzeichnen. Der Charakter des Aufwärtstrends nach dem März 2020 ist als „Choppy“ zu bezeichnen, wobei die Kurszuwächse in den letzten drei Monaten wieder größer ausgefallen sind. Am vergangenen Freitag markierte die Aktie mit 231,82 US-Dollar ein neues All Time High. Eigentlich ist Visa trotz des Bekanntheitsgrades und der langen Geschichte als Wachstumsaktie zu bezeichnen. Der Gewinn pro Aktie legt im Zeitraum 2016/17 bis 2022/23 um rund 18 Prozent pro Jahr zu. Dementsprechend fällt auch das KGV 2020/21 mit 41 aus. Folgt der Kursverlauf der bisherigen Logik, sind auf dem Weg zum Kursziel bei 250,85 US-Dollar noch gröbere Rücksetzer zu erwarten. Mittelfristig sollte Visa aber höher notieren als zum Freitagsschluss bei 230 US-Dollar.