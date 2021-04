---------------------------------------------------------------------------

Achiko AG lädt ihre Aktionäre zur jährlichen Generalversammlung am 26. Mai 2021 ein



- Die Generalversammlung findet am 26. Mai 2021 statt



- Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abgehalten



- John Bing-Tsung Lin scheidet an der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat aus; Dr. Jittaporn Wattanaseree wird das Advisory Board zeitgleich mit der Publikation des Geschäftsberichts 2020 verlassen

Zürich, 27. April 2021 - Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468) hat ihre jährliche Generalversammlung für den 26. Mai 2021 um 10:00 vormittags (CEST) in Zürich angekündigt.



Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird die diesjährige Generalversammlung entsprechend Art. 27 Abs. 1 lit. b der Covid-19-Verordnung 3 ohne physische Präsenz der Aktionäre abgehalten. Aktionäre können ihre Aktionärsrechte mittels des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausüben, wie in der Einladung zur Generalversammlung genauer beschrieben. Der Verwaltungsrat bedauert, die Aktionäre in diesem Jahr nicht zur Generalversammlung begrüssen zu können und bittet die Aktionäre, von der Teilnahmemöglichkeit über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen.



Nur Aktionäre, die mit ihren persönlichen Angaben im Aktienbuch des Unternehmens eingetragen sind, können an der Generalversammlung teilnehmen. Nicht registrierte Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, die Finanzinstitute zu kontaktieren, bei denen ihre Aktien hinterlegt sind, und deren Eintragung zu beantragen. Der Stichtag für die Teilnahme an der Generalversammlung ist der 10. Mai 2021. Nur Aktionäre mit Stimmrecht, die am 10. Mai 2021 im Aktienbuch des Unternehmens eingetragen sind, sind an der Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt. Aus technischen und rechtlichen Gründen können Aktien nicht direkt über die Achiko AG registriert werden.