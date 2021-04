Das Industriemetall weist in diesen Handelstagen einen schier unbändigen Aufwärtsdrang auf.

Das Industriemetall weist in diesen Handelstagen einen schier unbändigen Aufwärtsdrang auf. Kupfer hat offenkundig eine neue Rallyphase eingeläutet und ist derzeit im Begriff, sich auch der letzten charttechnischen Fesseln zu entledigen. Katalysatoren gibt es einige…

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Kupfer konsolidierte von Ende Februar bis Mitte April. Der Verlauf der Konsolidierung ließ bereits erwarten, dass Kupfer mit seiner Aufwärtsbewegung noch nicht fertig war.

Die erste Rallyphase führte Kupfer von knapp 2,1 US-Dollar auf 4,2+ US-Dollar. Die Bewegung dauerte etwa 11 Monate und endete im Februar 2021. Es folgte die eingangs beschriebene Konsolidierung, die Kupfer noch einmal auf 4,0 US-Dollar zurückführte. Großen charttechnischen Schaden richtete sie damit jedoch nicht an. Die 4,0 US-Dollar fungierten letztendlich als Sprungbrett für den aktuellen Rallyimpuls. Mit dem Ausbruch über das Februar-Hoch (4,23 US-Dollar) aktivierte sich ein frisches Kaufsignal.

In dieser Phase war es wichtig, dass sich Kupfer zügig vom Ausbruchsniveau lösen konnte. Die 4,5 US-Dollar als nächstes potentielles Bewegungsziel wurden förmlich pulverisiert. Mittlerweile ist Kupfer in die Region 4,7+ US-Dollar und somit auf ein neues Hoch vorgedrungen. Aufgrund der überkauften Situation sind Gewinnmitnahmen aus charttechnischer Sicht jederzeit möglich, doch erst ein Rutsch unter das Februar-Hoch würde Kupfer in Bedrängnis bringen. Auf der Oberseite dürfte der psychologisch wichtige Bereich von 5,0 US-Dollar so langsam aber sicher eine gewisse Anziehungskraft entwickeln.

Die Kupferpreisrally spiegelt die aktuelle fundamentale Gemengelage wider. Vergleichsweise robuste globale Konjunkturdaten, aufgelegte Konjunkturprogramme und nicht zuletzt die lockere Geldpolitik führender Notenbanken kreieren ein preistreibendes Umfeld. Ergänzt wird dieses von immer wieder aufflammenden Angebotsängsten. Die aktuelle Corona-Pandemie belastet noch immer die Produktionsseite.

Kurzum. Kupfer hat das Momentum auf seiner Seite. Die veritable Preisdynamik bringt das Industriemetall nun immer dichter an den Bereich von 5,0 US-Dollar heran. Die starke Performance darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kupfer auch zunehmend anfällig für Gewinnmitnahmen wird. Solange sich etwaige Rücksetzer jedoch oberhalb von 4,23 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen unter die 4,0 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.