Warum kommen Aktien heute so unter Druck? Der Dax verliert über -2%, der Nasdaq fast -3% - nur der Dow Jones mit leichten Verlusten. Was ist da los - gibt es eine auslösende Meldung, einen Grund? Nicht wirklich. Schon die letzten Tage haben gezeigt, dass die Aktienmärkte "müde" sind - vor allem die großen Aktien aus dem Tech-Sektor wie Apple und Amazon, die trotz superstarker Zahlen nicht mehr steigen wollten. Und was nicht steigt, hat die Tendenz zu fallen! Schon in der letzten Woche wurden Gelder aus Aktien abgezogen, wie Daten zeigen. Viele Investoren stellen sich die Frage: wie kann es noch besser werden - und nhemn daher einige Chips vom Tisch und sichern Gewinne ab..

