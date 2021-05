Anlegerverlag Ist das die letzte Chance bei PLUG POWER? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 06.05.2021, 12:57 | 34 | 0 | 0 06.05.2021, 12:57 | Foto: www.anlegerverlag.de Die sogenannten Wasserstoffaktien befinden sich beinahe im freien Fall. So kommen die Überflieger des vergangenen Jahres derzeit massiv unter die Räder. Die schwachen Quartalszahlen von Ballard Power und Nel ASA am Dienstag sorgen dafür, dass beispielsweise auch Titel wie Plug Power in Sippenhaft genommen werden. Die Aktie des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers rutscht heute erstmals seit Anfang Dezember wieder unter 20 Euro. Ist der Wasserstoffboom damit schon wieder vorbei? Wohl kaum. Aber man muss unterscheiden zwischen den langfristig herausragenden Chancen dieser Zukunftstechnologie und den (teilweise) überhöhten Bewertungen der einzelnen Unternehmen. Hier war zuletzt schon recht viel Fantasie im Spiel. Das ändert jedoch nichts daran, dass Wasserstoff auf absehbare Zeit das Potenzial hat, einen Teil unserer Klimaprobleme zu lösen. Empfehlung für Anleger: Wenn Sie wissen wollen, welche Wasserstoff-Aktien gestärkt aus der momentanen Krise hervorgehen und mit welchen Aktien Sie die größten Gewinnchancen haben, sollten Sie unbedingt unsere große Sonderstudie zum Thema Wasserstoff lesen. Einfach hier klicken.





