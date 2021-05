PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Weltweit standen positive Konjunkturdaten aus den USA im Mittelpunkt, während regional ein unveränderter Leitzinssatz in Tschechien kaum Impulse setzte. In Ungarn fielen hingegen Zahlen aus dem Einzelhandel klar besser als erwartet aus.

Der tschechische Leitindex PX in Prag gab um 0,49 Prozent auf 1096,51 Punkte nach. Im Rampenlicht standen die Aktien von Komercni Banka (plus 0,45 Prozent), nachdem das Geldhaus seine Zahlen zum ersten Quartal 2021 veröffentlicht hatte. Laut Erste-Group-Experten war der Gewinn deutlich höher als erwartet, weswegen sie ihre positive Einschätzung für die Aktien des Unternehmens bestätigten.