Was für eine Woche?! Bei Nel ASA, Plug Power & Co. erlebten wir in den vergangenen Tagen einen regelrechten Ausverkauf. Nach der Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse für das erste Quartal am Dienstag durch Nel ASA und Ballard Power sind die sogenannten Wasserstoffaktien komplett eingebrochen.

Obwohl lediglich Nel ASA und Ballard Power schwächere Zahlen für das erste Quartal vorgelegt hatten, wurden nahezu sämtliche Titel aus dem Bereich Wasserstoff in Sippenhaft genommen und mussten herbe Rückschläge verkraften. Nel ASA verlor beispielsweise ausgehend vom Wochenhoch bis zum –tief am Freitagmorgen rund 30 Prozent an Wert.

Auf diesem Niveau setzte dann eine kräftige Erholung ein. So explodierte beispielsweise Nel ASA am gestrigen Freitag um über 13 Prozent! Bei anderen Titeln war der Kursverlauf ganz ähnlich. Wie es scheint, hatten die Anleger nur kurzzeitig Zweifel an der Zukunftsfähigkeit der Branche.

