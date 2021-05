Stuttgart / Vancouver 10.05.2021 - Mercedes erweitert seine Modellpalette um einen elektrischen Familienvan. Porsche elektrifiziert seinen Beststeller. Die Profiteer-Empfehlung Cypress Development hat eine Absichtserklärung zum Erwerb von Wasserrechten unterzeichnet.



Mercedes Benz hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von E-Modellen vorgestellt, mit denen sich das Unternehmen für die kommenden Jahre positionieren will. Mit dem EQV hat Mercedes bereits einen Van im Angebot. Größe und Preis des EQV, der bei mehr als 71.000 Euro startet, war für viele Familien bislang aber keine Option.





Dies soll sich mit dem EQT ändern. Eine entsprechende wurde heute vorgestellt. Das Fahrzeug entsteht zusammen mit den Partnern Renault-Nissan-Mitsubishi. So teilt sich das Fahrzeug eine Plattform mit dem kommenden Renault Kangoo, soll aber mit einer Länge von 4,95 Metern deutlich größer ausfallen.Der EQT soll dabei sowohl mit Verbrenner, dann als T-Klasse, als auch mit E-Antrieb kommen. Dabei betonte Mercedes, dass das neue Modell deutlich eigenständiger sein soll als der Vorgänger Citan, der wenig erfolgreiche Renault Kangoo-Klon.Während die T-Klasse 2022 auf den Markt kommen soll, ist nicht klar, wann der EQT produziert werden soll.Porsche testet Elektro-MacanDer Premiumhersteller Porsche hat mit dem Taycan einen veritablen Model S-Wettbewerber im Portfolio. Nun teilten die Stuttgarter mit, dass man mit Tests eines Elektro-Macans begonnen habe. Der Macan gehört zu den Top Sellern bei Porsche und gilt als fahrdynamischstes SUV auf dem Markt.Porsche wird in diesem Jahr ein Nachfolgemodell des aktuellen Macan vorstellen. Dabei soll es sich aber um ein umfassendes Facelift handeln. Der E-Macan soll im Jahr 2023 auf den Markt kommen.Cypress Development unterzeichnet Erklärung für WasserrechteDie Profiteer-Empfehlung Cypress Development teilte am 10. Mai mit, dass man eine Absichtserklärung mit Intor Resources Corp, eine Tochtergesellschaft von Nevada Sunrise Gold Corp. zum Erwerb von Wasserrechten im Clayton Valley unterzeichnet habe. Cypress Development teilte mit, dass dies ein wichtiger Meilenstein zur Erfüllung der Wasserversorgungsanforderungen des Lithium-Projektes von Cypress sei.Die im Raum stehende Konzession umfasst rund 2,18 Mrd. Liter Wasser pro Jahr, die für den Abbau, die Verarbeitung und den häuslichen Gebrauch verwendet werden dürfen.Cypress Development CEO Bill Willoughby sagte, dass die Vereinbarung ein extrem wichtiger Schritt für Cypress Development sei, da Wasser eine knappe Ressource in der Region sei.Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vMva1cCypress Development Corp. (WKN: A14L95) geht davon aus, dass man die Mine rund 40 Jahre betreiben könnte. Im Jahr 2024 könnte die Produktion beginnen. Bis dahin will der Traditionshersteller General Motors mehr als 20 Mrd. USD in die Elektrifizierung der Flotte investieren und wird sich vorher die wichtigen Rohstoffe für den wachsenden Batteriebedarf sichern. Das Umfeld für Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) ist somit extrem günstig und öffnet eine 500 Prozent-Investmentchance.