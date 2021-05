"Die Impferfolge und die zu erwartende Erholung im Dienstleistungssektor überwiegen die Nachschubprobleme bei Materialien in der Industrie", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Der Aufschwung wird dank zu erwartender Öffnungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Freizeitsektors in den kommenden Monaten vorankommen."

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern stiegen die Kapitalmarktzinsen spürbar an. Hintergrund sind erneut aufkommende Inflationsängste. Am Mittwoch werden in den USA Teuerungsdaten veröffentlicht, auf die Analysten und Anleger gespannt blicken werden. Es wird damit gerechnet, dass die Inflation einen deutlichen Sprung in Richtung eines zehnjährigen Höchststandes macht.

Die US-Notenbank Fed hat bisher aber noch keine Signale für eine geldpolitische Wende gegeben. Sie verweist auf durch die Corona-Krise ausgelöste Sondereffekte. An den Finanzmärkten jedoch steigen die Inflationserwartungen merklich./jsl/he