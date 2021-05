Sie waren DIE Überflieger des vergangenen Jahres. Mit Aktien wie Nel ASA, Plug Power & Co. konnten Anleger ihr Geld innerhalb von zwölf Monaten verdoppeln, verdreifachen – ja sogar verzehnfachen. Doch seit Januar ist irgendwie der Wurm drin. Die Aktien befinden sich auf Talfahrt – oder „befanden“, um es genauer zu sagen. Denn seit gestern ist die Hoffnung zurück. Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power sorgte mit guten vorläufigen Zahlen für eine Kursexplosion.

So sprangen die Aktien von Plug Power an der Nasdaq um 17,5 Prozent nach oben. In diesem Windschatten konnten auch die anderen Titel aus dem Segment Wasserstoff wieder zulegen. Damit ist erstmals seit Wochen wieder Licht am Ende des Tunnels. Auch kurzfristig. Langfristig ist die Perspektive ohnehin überzeugend. Denn Wasserstoff ist vielleicht der Mega-Trend der kommenden Jahre. Immerhin planen zahlreiche Länder den massiven Ausbau umweltfreundlicher Energien.

