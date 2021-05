Die Plug Power-Aktie scheint die Probleme der vergangenen Wochen abschütteln zu wollen. Denn zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Tagen explodiert der Kurs regelrecht. Nachdem das Unternehmen am Dienstag gute Geschäftszahlen für das erste Quartal angekündigt hatte (die finalen Daten folgen am 17. Mai), sprang der Aktienkurs über 17 Prozent nach oben. Heute liegt die Aktie nun schon wieder zweistellig im Plus.

Schafft Plug Power damit den Turnaround der seit Ende Januar andauernden Flaute? Zur Erinnerung: Ausgehend vom Höchststand am 26. Januar verlor die Aktie in der Folge mittlerweile rund 70 Prozent an Wert. Es wird also Zeit, dass sich Anleger etwas von ihrem verloren gegangenen Geld zurückholen. Wenn es so weiter geht, spricht Vieles für eine neue Kurs-Rallye.

