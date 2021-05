Nachdem sich die Corona-Lage in den USA und mittlerweile auch in Deutschland mehr und mehr entspannt, gehen die Börsen langsam aber sicher wieder zur Tagesordnung über. Dabei konnten in der vergangenen Woche vor allem die Standardtitel aus Dax und Dow Jones überzeugen. Insbesondere in den letzten beiden Handelstagen der Woche ging es noch einmal kräftig nach oben, wobei beide Indizes jetzt entscheidende Hürden vor der Brust haben.

Am Freitag schloss der Dow Jones auf dem vierthöchsten jemals erreichten Schlusskurs in seiner 125-jährigen Geschichte. Damit fehlen hier nur noch drei Prozent für neue historische Bestmarken. Noch knapper ist es im heimischen Leitindex. Denn der Dax schloss am Freitag nur wenige Punkte unter seinem bisherigen Allzeithoch, sodass es eventuell schon am Montag soweit sein könnte. Anleger sollten sich jetzt überlegen, wie Sie von der Rekordjagd am besten profitieren…

Empfehlung für Anleger: Immer mehr Geimpfte, immer mehr Lockerungen und dazu die warmen Temperaturen. Das Ende des Lockdowns rückt quasi täglich näher. Zeit, Ihr Depot für den anstehenden Börsensommer zu rüsten. In unserer aktuellen Studie haben wir die Aktien für Sie identifiziert, die nach dem Lockdown-Ende das größte Gewinnpotenzial aufweisen. Die Namen der Aktien finden Sie hier.