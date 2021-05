BioNTech vermeldete am Mittwoch einen Quartalsumsatz von zwei Milliarden Euro und schätzt für das Gesamtjahr einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro – basierend auf den bereits verkauften 1,8 Milliarden Impfstoffdosen. Gleichzeitig gab BioNTech jedoch bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit Partner Pfizer die Produktion permanent weiter hochfährt und so eine produzierte Menge von drei Milliarden Impfstoffdosen anpeilt!

Angesichts der momentanen Impfstoffknappheit besteht eigentlich überhaupt kein Zweifel, dass BioNTech auch die noch nicht verkauften 1,2 Milliarden Impfstoffdosen in 2021 verkaufen wird. Basierend auf einem durchschnittlichen Verkaufspreis von rund sieben Euro pro Dosis ergibt sich also ein geschätzter Jahresumsatz von über 20 Milliarden Euro in diesem Jahr! In den kommenden Jahren dürften die Umsätze dann aufgrund bereits abgeschlossener Lieferverträge beispielsweise mit der EU sogar noch weiter steigen.

