Covestro kann vom „post-corona“-Wirtschaftsaufschwung in China und den USA bereits im 1 Quartal 2021 profitieren und präsentiert sich am 28. April 2021 in stärkerer Verfassung als vor der Coronakrise. Das Ergebnis des 1. Quartals liegt nicht nur deutlich über dem Vorjahreszeitraum, in dem bereits in China der harte Lockdown die Wirtschaft bremste. Auch im Vergleich zum Jahresbeginn 2019 hat der Dax-Konzern zugelegt. Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Der Kunststoffspezialist entwickelt nachhaltige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Verknappung von Ressourcen, Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und das wachsende Bewusstsein für Umweltprobleme. Für das Gesamtjahr 2021 wird von einem Gewinn pro Aktie von 5,85 Euro ausgegangen, was einer 140-prozentigen Steigerung gegenüber dem Jahr 2020 entspricht.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Covestro hat vor dem endgültigen Ausverkauf Mitte März 2020 eine zwei Jahre andauernde Konsolidierung durchschritten, wo die Notierung vom All Time High bei rund 95 Euro bis auf 23,54 Euro zurückgegangen ist. Seit dem Tief Mitte März 2020 hat sich der Wert sehr schön erholt, hat aber den Aufwärtstrend Ende März verlassen und eine Konsolidierungsphase ausgebildet. Verglichen mit der Benchmark DAX ist das Papier in den letzten Handelstagen etwas zurückgefallen, gilt aber bei einer fortschreitenden wirtschaftlichen Erholung in Europa als Wert mit weiterem Aufwärtspotenzial. Der Gewinn pro Aktie von 9,93 Euro aus dem Jahre 2017 ist so schnell nicht erreichbar, dennoch rechnet das Management im Jahre 2023 mit 6,32 Euro. Mit einem erwarteten KGV 2021 von 10 gilt die Aktie als günstig bewertet. Die Unterstützung bei 53,32 Euro hat gehalten, von wo aus sich der Kurs in Richtung 59,37 Euro entwickeln sollte. Mittelfristig sind auch 66,14 Euro im Fokus der Kursentwicklung.