Nach dem massiven Kurssturz auf 162,20 Euro im März 2020 erfolgte eine recht dynamische Gegenbewegung und führte zu einer V-förmigen Erholung auf 306,70 Euro bis Anfang November letzten Jahres. Seitdem allerdings schwankt die Adidas-Aktie in einer Seitwärtsbewegung zwischen 253,20 und dem besagten Hoch. Im heutigen Handelsverlauf versucht sich die Adidas-Aktie über einen untergeordneten Abwärtstrend hinwegzusetzen und könnte im Erfolgsfall Kurspotenzial zurück an die aktuellen Jahreshochs freisetzen. Für mittelfristig orientierte Anleger muss aber erst die laufende Schiebephase nachhaltig aufgelöst werden.

Kurzfristige Handelschance

Sehr kurzfristig orientierte Anleger können mit einem Direktinvestment mit Zielen um 300,00 sowie darüber um 306,80 Euro beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV2VN5 überdurchschnittlich profitieren. Mittelfristig ausgerichtete Investoren müssen jedoch erst einen Kurssprung mindestens über 310,00 Euro abwarten, in diesem Szenario könnte es dann an die Rekordstände von 317,45 Euro und darüber sogar an 342,33 Euro weiter aufwärtsgehen. Für beide Fälle eignet sich das vorgestellte Zertifikat. Rücksetzer unter den EMA 50 bei aktuell 276,04 Euro würden dagegen Abschlagspotenzial an 260,00 Euro eröffnen und damit einen Kurslückenschluss erzwingen. Ins bärische Lager würde Adidas dagegen erst unterhalb von 250,00 Euro wechseln.