Anlegerverlag AstraZeneca: die Kursrakete zündet weiter! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.05.2021, 18:48 | 52 | 0 | 0 17.05.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wer hätte das bei dieser Aktie vor wenigen Wochen gedacht? Die Aktie von AstraZeneca schießt weiter in die Höhe und nimmt sein Kursziel von 100 Euro weiter in Angriff! Wird der Kurs noch diese Woche die magische Marke durchbrechen und in die Dreistelligkeit vordringen? Es ist anzunehmen, dass hier weiterhin hohe Kursgewinne kommen werden! Download-Tipp: Ist die Aktie von AstraZeneca momentan einen Kauf wert?! Diese Aktie wird Ihr Depot möglicherweise langfristig auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind immer noch gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Monate schaut. Für den Sonder-Report zu den Impfstoff-Aktien einfach hier klicken. Die Aktie von AstraZeneca ist momentan ein ganz heißes Eisen und kann sich darüber freuen, eine immer höhere Nachfrage vorweisen zu können! Wird der Kursverlauf in Richtung der 100-Euro-Hürde jetzt also ein Selbstläufer, um den man sich nicht mehr sorgen muss? AstraZeneca kann auf jeden Fall ein enormes Kurspotenzial nachweisen, wie es aussieht! Diese Aktie sollte man in diesen Tagen also auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Der Kurs macht richtig Spaß und hat eine unfassbare Marke im Blick, die ein Riesenerfolg wäre! Kann AstraZeneca das schaffen? Wenn es so weiter geht auf jeden Fall, denn der Kurs wächst auch heute um 0,88 Prozent und 0,80 Euro, dass der Wert auf 91,85 Euro ansteigen kann! Fazit: Kann AstraZeneca jetzt wieder in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer