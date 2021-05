---------------------------------------------------------------------------

Vorstand und Aufsichtsrat der MEDIQON Group AG haben am heutigen Tage beschlossen, dass die Gesellschaft den Inhabern der am 28. Mai 2020 begebenen Inhaber-Teilschuldverschreibung mit der ISIN DE000A254TL0 ein freiwilliges Rückkaufangebot bis zu einem Gesamtnennbetrag von EUR 12,5 Mio. (50% des begebenen Volumens) unterbreiten wird. Das Angebot wird voraussichtlich am 25. Mai 2021 auf der Website der Gesellschaft und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Annahmefrist für das Angebot wird voraussichtlich am 09. Juni 2021 enden. Der Rückkaufpreis wird voraussichtlich 71,13% des Nennbetrags betragen.



MEDIQON Group AG

ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0

WKN: 661830, A254TL

