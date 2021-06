IBM legte in den vergangenen Wochen eine veritable Aufwärtsbewegung an den Tag. Das Ganze gipfelte im Ausbau eines neuen 52-Wochen-Hochs.

IBM legte in den vergangenen Wochen eine veritable Aufwärtsbewegung an den Tag. Das Ganze gipfelte im Ausbau eines neuen 52-Wochen-Hochs. In den letzten Handelstagen kam die Kursrally jedoch ins Stocken. Eine Bestandsaufnahme.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 22.04. hieß es unter anderem „[…]Die (positive) Reaktion der Aktie auf die Zahlen ließ nicht lange auf sich warten. Der Kurs zog an. IBM gelang es damit endlich, den Deckel bei 137 US-Dollar zu heben. Die Ausbruchsbewegung ließ sich zudem gut an. Die Aktie konnte sich bereits vom Ausbruchsniveau lösen und die 140 US-Dollar überspringen… Mit dem gestrigen (21.04.) Handelsschluss bei 143,5 US-Dollar hat die IBM-Aktie nun gute Chancen, die Bewegung in Richtung der nächsten wichtigen Widerstände bei 145,5 US-Dollar oder gar 150,0 US-Dollar fortsetzen zu können. Unter die Zone 137 / 135 US-Dollar sollte es nun idealerweise nicht mehr gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung notwendig.“

In der Folgezeit konnte IBM zunächst das Marschtempo auf der Oberseite hochhalten. Der Widerstandsbereich von 145+ US-Dollar wurde überwunden. Die Aktie baute schließlich im Bereich von 148,5 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch aus.

In den letzten Handelstagen verlor die Aktie jedoch ein wenig an Momentum. Markante Rücksetzer blieben bislang allerdings aus. Im Bereich von 140,5 / 140,0 US-Dollar bildete sich ein kurzfristig relevanter Boden aus. Die wichtige Unterstützung 137 / 135 US-Dollar blieb unberührt.

Kurzum. IBM befindet sich in einer wichtigen Phase. Noch kann die Aktie den Kontakt zum Hoch bei 148,5 US-Dollar halten. Sollte es darüber gehen, gilt es den nächsten Widerstand bei 150 US-Dollar zu knacken. Auf der Unterseite wäre es hingegen bereits als Warnsignal zu betrachten, sollte IBM unter die 140,5 / 140,0 US-Dollar abtauchen müssen.