Aktien Osteuropa Schluss Mehrheitlich im Plus - Prager Börse schwächelt Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich höher geschlossen. Einzig die Börse in Prag ging mit Verlusten aus dem Handel. So verlor der tschechische Leitindex PX 0,83 Prozent auf 2287,71 Punkte. Unter den …