MBB SE kauft eigene Aktien zurück

Die Berliner Beteiligungs-Gesellschaft MBB SE kündigt den Rückkauf eigener Aktien an. Das Rückkaufprogramm hat den Angaben der Gesellschaft zufolge ein Volumen von bis zu 5 Millionen Euro bzw. bis zu 30.000 MBB Aktien. Starten sollen der Rückkauf am 14. Juni und spätestens am 31. Dezember 2021 enden.In der vergangenen Woche hatte die Gesellschaft Zahlen für das erste Quartal 2021 gemeldet. „Im Vergleich zum ersten Quartal ...