Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

CureVac holt Merck-Manager in den Vorstand - was macht die Aktie? Interessante Personalie bei CureVac: Das Biotech-Unternehmen holt einen neuen Verantwortlichen für das Development an Bord: Ab dem 1. August wird Klaus Edvardsen dem Vorstand des Tübinger Biotech-Unternehmens angehören und dort die Rolle des Chief …