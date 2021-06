Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Mutares Nächste Übernahme, diesmal in Spanien Mutares baut mit einer Übernahme in Spanien die Aktivitäten der Tochtergesellschaft Donges aus. Man habe eine Vereinbarung zur Übernahme der Permasteelisa España von der Permasteelisa Group unterzeichnet, so das Münchener Beteiligungs-Unternehmen zu …