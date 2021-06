Trillium Gold Mines kündigt vermittelte Privatplatzierung für bis zu C$4,0 Millionen

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia, Kanada - 3. Juni 2021 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (OTCQX: TGLDF) (FRA: 0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-m ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. (der "Lead Agent") abgeschlossen hat, um als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten (zusammen mit dem Lead Agent die "Agenten") in Zusammenhang mit einer Privatplatzierung von bis zu 4.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,00 C$ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 C$ (das "Angebot") zu agieren.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Warrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 1,50 C$ jederzeit an oder vor dem Datum ausgeübt werden, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.

Die Vermittler haben eine Option, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 1.000.000 zusätzliche Einheiten zum Stückpreis zu verkaufen und so einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 C$ zu erzielen (die "Option der Vermittler").

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten für die Weiterentwicklung der Explorationsprojekte auf den unternehmenseigenen Grundstücken bei Red Lake sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Das Angebot soll am oder um den 25. Juni 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Unit Shares und Warrant Shares werden eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum haben.